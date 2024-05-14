Биолог Онистратенко назвал мифом использование алкоголя в растениеводстве в качестве стимулирующего средства

Доцент кафедры экологии и природопользования Волгоградского государственного Николай Онистратенко в беседе с ИА RuNews24 назвал мифом использование алкоголя в растениеводстве в качестве стимулирующего средства.
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