Попытку подрыва продовольственной безопасности России пресекли в Оренбурге

В Оренбургской области задержали более 5 000 тонн зерна при попытке незаконного вывоза за границу. По сообщению областного управления Россельхознадзора, в марте правительство приняло постановление, запрещающее вывоз сельхозпродукции из страны.
В Оренбургской области задержали более 5 000 тонн зерна при попытке незаконного вывоза за границу. По сообщению областного управления Россельхознадзора, в марте правительство приняло постановление, запрещающее вывоз сельхозпродукции из страны.
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