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Тульские новости

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Тульское УФСБ пресекло незаконный оборот оружия в регионе

Тульское УФСБ пресекло незаконный оборот оружия в регионе

В ходе операции в 43 регионах России изъято почти 300 единиц оружия, 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатки и 92 тыс.

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