Концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится у Главного храма Вооружённых Сил России

Дирекция Фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, скверах и на площадях Москвы и Московской области.
Дирекция Фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, скверах и на площадях Москвы и Московской области.
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