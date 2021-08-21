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Концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится у Главного храма Вооружённых Сил России

Концерт программы «Военные оркестры в парках» состоится у Главного храма Вооружённых Сил России

Дирекция Фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций — выступления военных оркестров в парках, скверах и на площадях Москвы и Московской области.

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