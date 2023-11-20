Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, отметив, что сегодня, когда мир проходит через нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в его мудром слове, чтобы не сбиться с пути.
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