Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения, отметив, что сегодня, когда мир проходит через нелегкие испытания, миллионы верующих остро нуждаются в его мудром слове, чтобы не сбиться с пути.