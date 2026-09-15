Кирилл Кабанов: Очень жаль, что такой массовый отъезд коснулся только узбеков

Менее чем за две недели нашу страну покинули почти 100 тысяч «ценных специалистов» из Узбекистана. Столь массовый отток мигрантов из России обратно на родину уже случался у выходцев из Средней Азии и Закавказья с началом пандемии и началом СВО.