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Кирилл Кабанов: Очень жаль, что такой массовый отъезд коснулся только узбеков

Кирилл Кабанов: Очень жаль, что такой массовый отъезд коснулся только узбеков

Менее чем за две недели нашу страну покинули почти 100 тысяч «ценных специалистов» из Узбекистана. Столь массовый отток мигрантов из России обратно на родину уже случался у выходцев из Средней Азии и Закавказья с началом пандемии и началом СВО.

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Иринушка

"будет даже лучше, если каждые десять дней Россию начнут покидать по 100 тыс. выходцев из Средней Азии и Закавказья" - неужели наконец дождемся.... Это у них проблемы будут проблемы с бюджетом и безработицей. Нам не интересно.