От «братского народа» к «экономическому коллапсу»: эволюция армянской дипломатии

Глава Центробанка Армении Мартин Галстян недавно нарисовал для сограждан картину настоящего «экономического коллапса», который якобы ждёт страну в случае повышения цен на российский газ.
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