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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дороги отремонтируют в пригороде Барнаула

Дороги отремонтируют в пригороде Барнаула

Работы будут выполнять преимущественно в ночное время и по выходным В Барнауле 24 ноября проведут локальный ремонт дорог холодным асфальтом на улице Новосибирской в поселке Новосиликатном и улицы Мамонтова в поселке Власиха.

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