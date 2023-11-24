Дороги отремонтируют в пригороде Барнаула

Работы будут выполнять преимущественно в ночное время и по выходным В Барнауле 24 ноября проведут локальный ремонт дорог холодным асфальтом на улице Новосибирской в поселке Новосиликатном и улицы Мамонтова в поселке Власиха.
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