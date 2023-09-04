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Первый президент в истории США с тюремным фото. Реакция американцев на ситуацию с Трампом

Первый президент в истории США с тюремным фото. Реакция американцев на ситуацию с Трампом

Тюрьма округа Фултон в Джорджии опубликовала фотографию бывшего президента Дональда Трампа после того, как он был арестован и привлечен к уголовной ответственности в четверг, став первым президентом США, когда-либо сделавшим тюремную фотографию преступника.

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