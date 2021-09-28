Не успев расстаться со мной он нашел другую...

Александр СтрелецНе успев расстаться со мной он нашел другую... Подслушали у замужних Расстались по инициативе молодого человека якобы нет любви ко мне и тд.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМария Фурсовазачем тешить себя мыслями, что он к вам вернется? Если вас не любит молодой человек, то уже не полюбит, тем более срок 7 лет совместного проживания.Олег АнатольевичВсе в шоке)))))))))))Vera DobryaginaКак он семь лет-то выдержал, чтоб не переспать ещё с кем-нибудь? От такой дуры-авторши в любую койку прыгнешь)))Комментировать
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