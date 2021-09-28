МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

39 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Браво!Я изменила мужу 3...
  • ОН
    работай по профессии- по древней, у тебя хорошо получается))Я изменила мужу 3...
  • Boleslav Buljanowskij
    Дальше ноги раздвигать...Я изменила мужу 3...

Не успев расстаться со мной он нашел другую...

Не успев расстаться со мной он нашел другую...

Подслушали у замужних Расстались по инициативе молодого человека якобы нет любви ко мне и тд.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Мария Фурсова
зачем тешить себя мыслями, что он к вам вернется? Если вас не любит молодой человек, то уже не полюбит, тем более срок 7 лет совместного проживания.
Олег Анатольевич
Все в шоке)))))))))))
Vera Dobryagina
Как он семь лет-то выдержал, чтоб не переспать ещё с кем-нибудь? От такой дуры-авторши в любую койку прыгнешь)))

Картина дня

наверх