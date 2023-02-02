Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Джокович провел 36% карьеры на первой строчке рейтинга

Новак Джокович проводит рекордную 374-ю неделю на первой строчке рейтинга. Серб начал профессиональную карьеру в 2003-м и провел 35,7% в качестве №1.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх