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Невеста

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Мастер-спальня: как одна комната меняет сценарий всей жизни

Я часто задумываюсь о том, как сильно планировка жилья определяет наше настроение с самого утра. Много лет прожив в квартирах, где за ванную по утрам приходилось буквально бороться, а вещи были разбросаны по разным шкафам, я наконец осознала ценность продуманного пространства.

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