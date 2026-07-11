Мастер-спальня: как одна комната меняет сценарий всей жизни

Я часто задумываюсь о том, как сильно планировка жилья определяет наше настроение с самого утра. Много лет прожив в квартирах, где за ванную по утрам приходилось буквально бороться, а вещи были разбросаны по разным шкафам, я наконец осознала ценность продуманного пространства.