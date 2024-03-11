Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о традициях Масленицы

Глава Рязанской епархии призвал не забывать, что Церковь рассматривает это время не как пору безудержного веселья и гастрономических излишеств - для верующих уже началась подготовка к Великому Посту, который в этом году начнется 18 марта и завершится к Пасхе, которая выпадает на 5 мая.