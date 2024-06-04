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Российские туристы в США были удивлены местным жильем

Российские туристы в США были удивлены местным жильем

Российские туристы, посещающие Соединенные Штаты, были поражены особенностями местного быта. Они обнаружили, что американское жилье отличается от привычного им интерьера, который включает в себя яркие ковры, люстры и скатерти.

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