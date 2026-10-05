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Новости Брянска

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Брянцы потеряли 564 тысячи рублей на онлайн-инвестициях

Брянцы потеряли 564 тысячи рублей на онлайн-инвестициях

Двое жителей Брянска потеряли 564 тысячи рублей, доверившись «экспертам» в онлайн-инвестициях. После перевода средств мошенники перестали выходить на связь, обещанная прибыль не поступила.

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