Какие нововведения ожидают автомобилистов в этом году

В 2025 году автомобилистов ожидает много нововведений. Часть из них уже вступила в силу. Немного позитива В перечне позитивных для автомобилистов новшеств – возможность автоматически продлить срок действия прав, которые истекают до 31 декабря 2025 года.
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