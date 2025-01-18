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Крымская газета

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Какие нововведения ожидают автомобилистов в этом году

Какие нововведения ожидают автомобилистов в этом году

В 2025 году автомобилистов ожидает много нововведений. Часть из них уже вступила в силу. Немного позитива В перечне позитивных для автомобилистов новшеств – возможность автоматически продлить срок действия прав, которые истекают до 31 декабря 2025 года.

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