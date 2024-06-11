В соседнем с Кубанью регионе задержана банда чиновников и силовиков, похитивших деньги на развитие сельского хозяйства

В соседнем с Кубанью регионе задержана банда чиновников и силовиков, похитивших деньги на развитие сельского хозяйстваВ Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали участников банды, состоящую из высокопоставленных местных чиновников и правоохранителей.
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