В соседнем с Кубанью регионе задержана банда чиновников и силовиков, похитивших деньги на развитие сельского хозяйства

В соседнем с Кубанью регионе задержана банда чиновников и силовиков, похитивших деньги на развитие сельского хозяйстваВ Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ задержали участников банды, состоящую из высокопоставленных местных чиновников и правоохранителей.