«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет.

За последние четыре года какие только заявления не делали уехавшие артисты-иноагенты. Казалось, что они ничем больше не смогут удивить русскоязычную аудиторию.
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Хрен тебе по всей жидовской морде, а не Россию!
Таких как он - всю жизнь угнетали... Дали не ту профессию, заставили прославится, навязали толпы фанатов и поклонников. - Молодцы что избавились от рабства.