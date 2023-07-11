Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине

В беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине, и обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком.