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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон считает, что Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине

В беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не применяла кассетные боеприпасы на Украине, и обвинения со стороны США в адрес Москвы являются лишь пропагандистским трюком.

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