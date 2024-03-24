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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо об инциденте Расселла: «Очевидно, я был сконцентрирован на том, что передо мной, а не позади»

Пилот «Астон Мартин» отметил, что во время борьбы с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом его беспокоило состояние собственной машины.

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