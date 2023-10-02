Маузер, который так и не стал пистолетом-пулеметом

Маузер-карабин с отъемным прикладом. Вид слева. Фото Alain Daubresse «…потом открыл заветный шкаф и извлёк оттуда здоровенный маузер – десятизарядное чудовище, рождённое в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками … .