Классический «Волшебник страны Оз» на «Сфере» в Лас-Вегасе

Внутри знаменитой Сферы в Лас-Вегасе прошел необычный показ «Волшебника страны Оз» 1939 года. Специалисты Google с помощью нейросети улучшили качество оригинального фильма и адаптировал его для проекции на гигантском экране.
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