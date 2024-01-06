Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» покинул Средиземное море

Авианосец шестого флота ВМС США «Джеральд Р. Форд» и его ударная группа, состоящая из ракетного крейсера и четырех эсминцев с управляемым ракетным вооружением, покинули Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив.
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