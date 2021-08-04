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МОК начал расследование по делу Тимановской, под подозрением — двое

МОК начал расследование по делу Тимановской, под подозрением — двое

Международный олимпийский комитет (МОК) будет расследовать действия двух членов белорусской делегации — Артура Шумака и главного тренера сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрия Моисевича.

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