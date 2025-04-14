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В Украину Западом слишком много вложено

Интересное  от Р. Ищенко.С тех пор как на Западе придумали масштабную жизнь в кредит (когда у вас кредитным является всё, от крыши над головой, до тапочек в которых вы ходите под этой крышей и домашнего питомца, который должен скрашивать вам тоскливые вечера, наполненные размышлениями о том, где взять деньги на погашение всех своих кредитов и как бы призанять ещё) тяга населения к кредитному рабству только растёт.

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