В Киеве заявили о неспособности Украины производить оружие из-за ударов России

Политолог Карасев: Украина не может производить оружие из-за ударов России Украинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России.
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