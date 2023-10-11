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Блинкен заявил о намерениях США сдержать любую возможную агрессию против Израиля

Блинкен заявил о намерениях США сдержать любую возможную агрессию против Израиля

Соединенные Штаты Америки заявили о намерении предпринимать активные попытки сдерживания любой возможной агрессии против Израиля в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и напряженности на Ближнем Востоке.

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