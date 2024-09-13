На Западе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударам вглубь России

Ирландский журналист Чей Боуз призвал молиться после слов президента России Владимира Путина о том, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь РФ сделает НАТО прямым участником конфликта.
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