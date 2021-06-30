Экспертизу участка для размещения мусорного полигона начинают в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области приняло решение начать исследования земельного участка в Раздольненском сельсовете, где планируется построить полигон ТКО и мусороперерабатывающий завод по концессионному соглашению с ООО «Экология-Новосибирск».
Правительство Новосибирской области приняло решение начать исследования земельного участка в Раздольненском сельсовете, где планируется построить полигон ТКО и мусороперерабатывающий завод по концессионному соглашению с ООО «Экология-Новосибирск».
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