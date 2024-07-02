МО: За ночь над тремя регионами РФ были перехвачены 11 БПЛА ВСУ

Минобороны РФ сообщило о перехвате 11 украинских беспилотников над территорией России. По данным оборонного ведомства, за ночь силы ПВО перехватили и уничижили 11 БПЛА противников над Брянской, Белгородской областями и над Крымом.
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