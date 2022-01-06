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Эксперт: «Четкий сигнал для Кремля и Минска»

Эксперт: «Четкий сигнал для Кремля и Минска»

Профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков – о массовых протестах в Казахстане, которые привели к отставке правительства в среду и введению режима ЧП Источник Продолжить чтение "Эксперт: «Четкий сигнал для Кремля и Минска»" на FiNE NEWS.

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