Профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков – о массовых протестах в Казахстане, которые привели к отставке правительства в среду и введению режима ЧП Источник Продолжить чтение "Эксперт: «Четкий сигнал для Кремля и Минска»" на FiNE NEWS.