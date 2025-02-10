Петербуржцам пообещали легкую морозную погоду на протяжении всей недели

Также возможен небольшой снег Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что сейчас в городе температура составляет -5 градусов и такая легкая морозная погода будет сохраняться на протяжении недели.
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