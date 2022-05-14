МЧС РФ показало кадры разминирования Мариуполя совместно со спасателями ДНР

На территории Мариуполя продолжается тщательное обследование местности на предмет взрывчатки. Активное участие в разминировании территории города принимает сводный отряд пиротехнических работ МЧС России и их коллеги из Донецкой народной республики.
На территории Мариуполя продолжается тщательное обследование местности на предмет взрывчатки. Активное участие в разминировании территории города принимает сводный отряд пиротехнических работ МЧС России и их коллеги из Донецкой народной республики.
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