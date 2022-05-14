Наш потерянный мир

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МЧС РФ показало кадры разминирования Мариуполя совместно со спасателями ДНР

МЧС РФ показало кадры разминирования Мариуполя совместно со спасателями ДНР

На территории Мариуполя продолжается тщательное обследование местности на предмет взрывчатки. Активное участие в разминировании территории города принимает сводный отряд пиротехнических работ МЧС России и их коллеги из Донецкой народной республики.

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