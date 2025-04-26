Захарова пояснила, почему бойцы КНДР помогали освобождать Курскую область

Военнослужащие КНДР помогали освобождать Курскую область в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 апреля в комментарии для «Комсомольской правды».
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