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Регион 29

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В НАО аварийно сел вертолет МИ-8

Архангельская транспортная прокуратура ﻿проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной ситуацией с вертолетом МИ-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 29 октября 2023 года.

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