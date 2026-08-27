В Башкортостане возбуждено уголовное дело в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии

Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан по материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным Управлением уголовного розыска МВД по РБ, Управлением ФСБ России по РБ и Управлением по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУУР МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.
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