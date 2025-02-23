«Потеряли атомную бомбу»: сколько исчезнувшего ядерного оружия до сих пор не нашли

Аварии в ситуациях, когда задействована сложная техника, увы, не редкость. Если речь идет о военных маневрах, и, в особенности, боевом патрулировании, то такого рода нештатные ситуации становятся опасными вдвойне.
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