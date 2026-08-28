Новинки для детей: куклы Winx, новый сезон «Карусели» и «Магазин навыков»

Что нового появилось для детей в августе? Куклы Winx вернулись с тремя новыми сериями, на «Карусели» начался новый телевизионный сезон, а благотворительный фонд открыл необычный магазин, где вместо товаров предлагают «купить» навыки.
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