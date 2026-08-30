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Jefferies отмечает улучшение перспектив среди средних европейских компаний во втором полугодии

Jefferies отмечает улучшение перспектив среди средних европейских компаний во втором полугодии

Jefferies улучшила оценку европейских компаний средней капитализации на второе полугодие 2026 года, отметив рост заказов, улучшение операционной динамики и большую предсказуемость прибыли.

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