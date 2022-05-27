Вечерняя Москва

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Фестиваль удивит богатым выбором

Фестиваль удивит богатым выбором

В пятницу, 27 мая, в столице стартует фестиваль «Рыбная неделя». Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал о предстоящей программе.

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