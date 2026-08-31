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Умер лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин

Умер лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин

В возрасте 34 лет скоропостижно скончался Денис Мотошин, известный российский хоккейный вратарь. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Чебоксары», за который он выступал в самые яркие сезоны своей карьеры.

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