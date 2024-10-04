В Приморском крае задержан мигрант, который оборудовал тайники с героином в цветочных клумбах

В Приморском крае правоохранители, находившиеся на патрулировании в районе Вокзальной площади города Уссурийска, получили от бдительных граждан информацию о подозрительном мужчине, который раскладывал в цветочных клумбах небольшие свёртки.
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