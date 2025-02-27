В Раде потребовали объяснений от правительства по соглашению о ресурсах с США

КИЕВ, 27 февраля, ФедералПресс. Депутаты Верховной Рады Украины на протяжении двух дней настоятельно требуют проведения заседания и объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля касательно соглашения с США о редкоземельных металлах.
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