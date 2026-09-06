Тренер «Реала Сосьедад» посоветовал Захаряну набраться терпения

Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо заявил, что российскому хавбеку команды Арсену Захаряну следует набраться терпения и ждать шанса.
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