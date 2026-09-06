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Тренер «Реала Сосьедад» посоветовал Захаряну набраться терпения

Тренер «Реала Сосьедад» посоветовал Захаряну набраться терпения

Главный тренер испанского клуба «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо заявил, что российскому хавбеку команды Арсену Захаряну следует набраться терпения и ждать шанса.

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