Arkane Studios исполняется 25 лет. Компания продолжит “раздвигать границы креативн...

Arkane Studios исполняется 25 лет. Компания продолжит “раздвигать границы креативности и инноваций” в будущемЧетверть века назад талантливый французский разработчик Рафаэль Колантонио основал Arkane Lyon, лионскую компанию по разработке игр с целью создания крайне оригинальных впечатлений, чтобы “встряхнуть” игровой рынок, на котором все больше студий предпочитали разрабатывать безопасные видеоигры… источник.