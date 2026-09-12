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Мама монстрика: у Леди Гаги неожиданно появился ребенок — подробности

Мама монстрика: у Леди Гаги неожиданно появился ребенок — подробности

Пару месяцев назад у Леди Гаги закончился мировой тур, который стал самым успешным в ее карьере. Говорят, она заработала на нем около 300 миллионов долларов.

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