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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Батраков – самый молодой автор четырех результативных действий в матче РПЛ с момента сбора статистики. У хавбека «Локо» гол и 3 ассиста в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Локомотива» забил и отдал три голевых передачи в матче против «Ахмата» (5:0) в 3-м туре Мир РПЛ.

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