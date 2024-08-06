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Царьград

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Улицу Панова в Самаре могут отремонтировать в 2025 году

Улицу Панова в Самаре могут отремонтировать в 2025 году

Горожане пожаловались на дорогу врио губернатора.Самарцы пожаловались главе региона на улицу Николая Панова.

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