Штурмовые группы ВС РФ прорвались в Доброполье на Донбассе

Российские войска продвигаются на Донбассе. Об этом с долей тревожности сигнализируют украинские мониторинговые ресурсы, военкоры, эксперты и военнослужащие.
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