Мега-троллинг 80 уровня: Путин «похвалил» Байдена – «Спасибо тебе, Володя, помог»

Путин нашёл совершенно гениальный способ затроллить Байдена! Вообще, задачи такой изначально не было, но господин президент США настолько позабыл приличия и увлёкся собственным пиаром, а в России (как бы ему это ни было странно) – свои выборы и свои собственные задачи, и поэтому президенту надобно демонстрировать силу! И Владимир Владимирович отлично показал, какой он мастер словесной атаки, если его раззадорят! Те глупости, которые наговорил Байден, мы повторять не будем, они и так широко распиарены, а вот Владимир Владимирович нашёл отличную «уязвимость» во всём, что Байден, да и в целом Демпартия США в последние годы о нём говорила.