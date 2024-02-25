Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мега-троллинг 80 уровня: Путин «похвалил» Байдена – «Спасибо тебе, Володя, помог»

Мега-троллинг 80 уровня: Путин «похвалил» Байдена – «Спасибо тебе, Володя, помог»

Путин нашёл совершенно гениальный способ затроллить Байдена! Вообще, задачи такой изначально не было, но господин президент США настолько позабыл приличия и увлёкся собственным пиаром, а в России (как бы ему это ни было странно) – свои выборы и свои собственные задачи, и поэтому президенту надобно демонстрировать силу! И Владимир Владимирович отлично показал, какой он мастер словесной атаки, если его раззадорят! Те глупости, которые наговорил Байден, мы повторять не будем, они и так широко распиарены, а вот Владимир Владимирович нашёл отличную «уязвимость» во всём, что Байден, да и в целом Демпартия США в последние годы о нём говорила.

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Комментарии
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АндрейБорков
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15 час.
Игорь Прийма
А я заметил, что Трамп-то сразу просёк, что имел ввиду В.В.П., &quot;нахваливая&quot; бидона, с учётом менталитета пиндосовского электората и что как раз ему, Трампу, это на руку...
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13 час.
A
Air
Спасение утопающих-дело рук самих утопающих!
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1 час.

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